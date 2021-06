L’ultimo studio sul clima fa paura, Venezia inizia a tremare… (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’innalzamento del livello del mare è ormai irreversibile e il collegamento con Venezia viene in automatico. Da diverso tempo gli scienziati denunciano come gli oceani si stanno continuando ad innalzare a causa dello scioglimento dei grandi ghiacciai, dovuto a sua volta cambiamento climatico, e con le acque che salgono, le città lagunari sono a rischio sparizione, leggasi appunto Venezia. Venezia e il preoccupante studio sul clima: i dettagli (Foto Rai)Una “fonte di preoccupazione” così come si legge sul primo studio sul monitoraggio degli impatti dei cambiamenti ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’innalzamento del livello del mare è ormai irreversibile e il collegamento conviene in automatico. Da diverso tempo gli scienziati denunciano come gli oceani si stanno continuando ad innalzare a causa dello scioglimento dei grandi ghiacciai, dovuto a sua volta cambiamentotico, e con le acque che salgono, le città lagunari sono a rischio sparizione, leggasi appuntoe il preoccupantesul: i dettagli (Foto Rai)Una “fonte di preoccupazione” così come si legge sul primosul monitoraggio degli impatti dei cambiamenti ...

