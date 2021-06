Libia, conflitto di poteri tra Menfi e Dabaiba sulla Difesa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid al-Dabaiba, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio di Presidenza libico (che è anche Comandante in capo delle forze armate), Mohammed Menfi, affermando che la nomina dei ministri resta una prerogativa del premier. Con questa lettera Dabaiba ha risposto alla richiesta di Menfi di accelerare e non indugiare oltre sulla nomina di un ministro della Difesa, attraverso un’altra missiva rivolta al premier il 28 giugno, nella quale lo invitava a partecipare all'”importante riunione che si terrà domenica prossima ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid al-, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio di Presidenza libico (che è anche Comandante in capo delle forze armate), Mohammed, affermando che la nomina dei ministri resta una prerogativa del premier. Con questa letteraha risposto alla richiesta didi accelerare e non indugiare oltrenomina di un ministro della, attraverso un’altra missiva rivolta al premier il 28 giugno, nella quale lo invitava a partecipare all'”importante riunione che si terrà domenica prossima ...

Libia, Dabaiba chiamato a sciogliere il nodo della Difesa ... ha mantenuto ad interim la carica di ministro della Difesa, a causa del conflitto tra le parti ... Eppure in base alla divisione delle cariche tra est e ovest della Libia, questo ministero spetterebbe ...

