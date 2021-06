Il gran disastro diplomatico di Di Maio negli Emirati (cui ora Draghi dovrà rimediare)

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Luigi Diha combinato une causato danni enormi all’Italia. Altro che «il migliore ministro degli Esteri della nostra storia» come ha decretato Beppe Grillo. Abituato a “stare coperto”, adottando sempre la posizione dei colleghi europei, senza prendere mai una iniziativa di politica estera che sia una, a gennaio 2021, Giuseppe Conte regnante, ha finalmente deciso di decidere. E ha fatto un guaio. Ha infatti congelato le licenze (già operative) per la fornitura agliArabi Uniti di ventimila bombe per aerei prodotte in Italia. E ha anche bloccato le forniture italiane di pezzi di ricambio ...

Advertising

davince70 : Cronoca di un disastro annunciato: 4 teste di cazzo di @Palazzo_Chigi capitanate da un gran coglione decidono di ri… - sensicure : @sailornoora con così poco tempo vedo plausibile solo un gran disastro #ÇemberDaraliyor - mimmokamb : @beppe_grillo Vabbè, tanto le destracce sono al 50%, dubito che Conte avrebbe potuto ribaltare questo disastro. Sia… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: I promossi e bocciati del GP di Assen ??????????? #MotoGP | #DutchGP - Eurosport_IT : I promossi e bocciati del GP di Assen ??????????? #MotoGP | #DutchGP -

Ultime Notizie dalla rete : gran disastro

Linkiesta.it

Ilè che questa base è fondamentale per i nostri contingenti in Afghanistan, in Kuwait e Iraq. Organizzare il ritiro in atto del nostro contingente militare dall'Afganistan senza fare base ...Domani mattina alle 11 al cimitero della Misericordia, dove si trova il mausoleo che accoglie le salme di unaparte delle vittime del, è in programma la messa celebrata dall'arcivescovo ...I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico ...Panoramica Mercato di VisionForex.info (Francesco Cerulo) riguardo: . Leggi la Panoramica di Mercato di VisionForex.info (Francesco Cerulo) su Investing.com.