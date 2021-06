Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti alle nozze? La risposta dell' ex gieffino

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La coppiasembra essere più solida che mai.si sono conosciuti all'internoa casa del Grande Fratello Vip, dove è scattato qualcosa di particolare tra i due e, da quel momento, non si sono più lasciati., durante la sua permanenza sull'Isola dei Famosi, aveva confermato più volte di voler passare la sua relazione conal livello successivo. Ma a quanto pare, secondo le ultime dichiarazioni'ex ciclista, non vi sarebbe ancora ...

Un cucciolo per allargare la famiglia e riempirla di tanto amore. Cecilia Rodriguez ed( FOTO ) sono più in sintonia che mai in questa stagione da ricordare. I due, finalmente ricongiunti dopo le settimane di assenza per gli impegni di lui, nel cast de "L'isola dei famosi",...è reduce dell'ultima edizione dell' Isola dei Famosi 2021 , condotta dall'insuperabile Ilary Blasi e vinta dallo youtuber Awed. Dopo il suo viaggio in Honduras, il figlio del famoso ...Cecilia Rodriguez icona di stile su Instagram. Il bikini pachtwork e il vestito bianco con le spalle scoperte lanciano la moda dell'estate.Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si dicono pronti per un figlio: nella loro decisione c'entra la sorella di lei Belen ...