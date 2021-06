Gli atleti più pagati: McGregor davanti a Messi e CR7 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il campione di arti marziali miste Conor McGregor è stato, secondo Forbes, l’atleta più pagato al mondo nel 2020, con introiti pari a circa 180 milioni di dollari, gran parte dei quali (158 milioni) derivanti da accordi commerciali e sponsorizzazioni, mentre sono 22 quelli ottenuti ‘sul campo’. McGregor è stato uno dei soli quattro atleti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il campione di arti marziali miste Conorè stato, secondo Forbes, l’atleta più pagato al mondo nel 2020, con introiti pari a circa 180 milioni di dollari, gran parte dei quali (158 milioni) derivanti da accordi commerciali e sponsorizzazioni, mentre sono 22 quelli ottenuti ‘sul campo’.è stato uno dei soli quattroL'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gli atleti più pagati per Forbes: McGregor davanti a Messi e CR7: Il campione di arti marziali mi… - RedattoreSocial : La pluricampionessa mondiale di nuoto paralimpico Carlotta Gigli sarà portavoce per l’Italia della campagna… - CalcioFinanza : Gli atleti più pagati per Forbes: McGregor davanti a Messi e CR7 - SalernoStefano7 : In quanto essere umani abbiamo la libertà di esprimere le nostre idee, non serve richiedere l'autorizzazione, non s… - GazzettadiSiena : Yuri Ferretti e Giulio Muzzi convocati in Nazionale in vista delle prossime competizioni europee -

Ultime Notizie dalla rete : Gli atleti Weekend di sport a Chieti: all'Angelini i campionati nazionali Libertas di Atletica leggera Attesi al momento circa 450 atleti. Le strutture ricettive teatine sono sold out. Alla ... In generale per quanto riguarda gli impianti comunali stiamo facendo un grande sforzo per ottimizzare le ...

I ventimigliesi Alessio D'Attis ed Alessandro Benini agli Europei in Bulgaria di Beach Handball Due giovani atleti ventimigliesi, Alessio D'Attis ed Alessandro Benini, sono stati chiamati a far parte della selezione che sta preparando gli Europei in Bulgaria di Beach Handbal, che si terranno a Varna in ...

International Swimming League Gli Atleti Scelti Nel Primo Giorno Del Draft SwimSwam La squadra di atleti montemurlesi si è distinta a Roma lo scorso sabato 26 giugno a Campionato Italiano di Kung Fu La squadra montemurlese di arti marziali sabato 26 giugno a Roma al Campionato Italiano UIKT (Unione Italiana Kung Fu Tradizionale) si è distinta nella specificità del Sanda, nota come Boxe cinese ed ...

Lo sport è gioia ritrovata È molto di più di un gioco: è così comunità che tiene uniti gli atleti e noi tutti, le loro gioie sono le nostre e questo vale anche per i dolori che si vivono per la sconfitta ...

Attesi al momento circa 450. Le strutture ricettive teatine sono sold out. Alla ... In generale per quanto riguardaimpianti comunali stiamo facendo un grande sforzo per ottimizzare le ...Due giovaniventimigliesi, Alessio D'Attis ed Alessandro Benini, sono stati chiamati a far parte della selezione che sta preparandoEuropei in Bulgaria di Beach Handbal, che si terranno a Varna in ...La squadra montemurlese di arti marziali sabato 26 giugno a Roma al Campionato Italiano UIKT (Unione Italiana Kung Fu Tradizionale) si è distinta nella specificità del Sanda, nota come Boxe cinese ed ...È molto di più di un gioco: è così comunità che tiene uniti gli atleti e noi tutti, le loro gioie sono le nostre e questo vale anche per i dolori che si vivono per la sconfitta ...