Francesca Chillemi e il segreto sul fidanzato Stefano Rosso (Di mercoledì 30 giugno 2021) La splendida Francesca Chillemi ha raccontato qualcosa di molto personale che riguarda la sua relazione con il fidanzato Stefano: scopriamo cos’ha detto. Francesca Chillemi e Stefano Rossi (Getty images)La splendida Francesca Chillemi, attrice ed ex modella di grande successo, vive una splendida storia d’amore con il compagno Stefano Rossi. In un’intervista di qualche tempo fa ha raccontato qualche inedito retroscena della sua vita privata e anche sulla relazione che da tempo ha con l’imprenditore. Prima di rivelarvi come ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) La splendidaha raccontato qualcosa di molto personale che riguarda la sua relazione con il: scopriamo cos’ha detto.Rossi (Getty images)La splendida, attrice ed ex modella di grande successo, vive una splendida storia d’amore con il compagnoRossi. In un’intervista di qualche tempo fa ha raccontato qualche inedito retroscena della sua vita privata e anche sulla relazione che da tempo ha con l’imprenditore. Prima di rivelarvi come ...

Advertising

Staschiscio : @tv_ascolti @RaiPremium no, no, delira, come si fa a pensare che Francesca Chillemi sembri la zingarella del Boccac… - sanasociale : @aaaimnnr_ CHE DIO CI AIUTI, CON QUELLA BONA E BRAVA DI FRANCESCA CHILLEMI TI PREGO -