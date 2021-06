Fare i mediatori nel Movimento è impossibile. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 30 giugno 2021) E adesso, poveri loro, che cosa faranno? Tra le tante cose che il disfacimento dei Cinquestelle insegna, ce n’è una che suona come una sentenza: il grillismo non prevede mediatori. È la triste conclusione che devono annotare figure di primo piano del Movimento come Luigi Di Maio e Roberto Fico, ma anche personaggi meno strutturati come l’ex ministro Toninelli, che in queste concitate ore hanno provato a cercare un punto di intesa tra il Fondatore e il leader in pectore. Un compito che è sembrato fin dal primo momento talmente impervio da apparire un azzardo, ma che conteneva un forte valore politico: se infatti la mediazione fosse andata in porto, forse i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) E adesso, poveri loro, che cosa faranno? Tra le tante cose che il disfacimento dei Cinquestelle insegna, ce n’è una che suona come una sentenza: il grillismo non prevede. È la triste conclusione che devono annotare figure di primo piano delcome Luigi Di Maio e Roberto Fico, ma anche personaggi meno strutturati come l’ex ministro Toninelli, che in queste concitate ore hanno provato a cercare un punto di intesa tra il Fondatore e il leader in pectore. Un compito che è sembrato fin dal primo momento talmente impervio da apparire un azzardo, ma che conteneva un forte valore politico: se infatti la mediazione fosse andata in porto, forse i ...

Advertising

rubio_chef : “Chiediamo a tutti i mediatori di fare pressione sull'occupazione israeliana per revocare il blocco su #Gaza, final… - bikerob69 : @MaragnoThomas E poi la nostra storia geopolitica moderna, ci vuole mediatori, comprimari, comparse…perché più util… - SVGAJIM : voglio iscrivermi alla scuola superiore per mediatori linguistici di pisa ma devo fare un test d’ammissione spero vada tutto bene ???? - robertobona9 : @matteosalvinimi Ma smettila scemo,tirate fuori i coglioni e impedite questa porcheria degna di uno Stato di psicop… - Alien1it : Caos #M5S, ancora poche ore per fare pace: pressing dei mediatori sugli avvocati di #Grillo. Ma #Conte non si fida… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare mediatori Conte accusa Grillo: "Ha fatto la sua scelta, essere padre padrone". La spinta per un nuovo partito Tanti si chiedono se la votazione su Rousseau si possa davvero fare, visto che i dati li ha Vito ... ma era anche stato attento a lasciare spazi di manovra ai mediatori. Tutto inutile. Ricucire è ...

M5s, i grillini sono allo sbando: 'Non contiamo più nulla' ... 'Cercasi mediatori di comprovata esperienza, no perditempo' scrive su Facebook. Insomma tutti ... 'Hanno portato Conte a sbattere, Grillo non poteva fare certamente la fine di Bossi. Adesso anche il Pd -...

M5S, Conte-Grillo: ore frenetiche e 'mediatori' in campo Adnkronos Mediatori marittimi, al via la nuova sessione di esami per l’abilitazione professionale Savona. La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona ha indetto un concorso per esami relativo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore maritti ...

Conte manda in tilt Grillo “Grillo risponderà a Conte con un video”, è la voce che si sparge poco dopo la fine della conferenza stampa dell’ex premier. Si resta per oltre un’ora con il fiato sospeso a fare refresh su tutti i ca ...

Tanti si chiedono se la votazione su Rousseau si possa davvero, visto che i dati li ha Vito ... ma era anche stato attento a lasciare spazi di manovra ai. Tutto inutile. Ricucire è ...... 'Cercasidi comprovata esperienza, no perditempo' scrive su Facebook. Insomma tutti ... 'Hanno portato Conte a sbattere, Grillo non potevacertamente la fine di Bossi. Adesso anche il Pd -...Savona. La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona ha indetto un concorso per esami relativo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore maritti ...“Grillo risponderà a Conte con un video”, è la voce che si sparge poco dopo la fine della conferenza stampa dell’ex premier. Si resta per oltre un’ora con il fiato sospeso a fare refresh su tutti i ca ...