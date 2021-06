Classifica Tour de France 2021 | quinta tappa | Pogacar ribalta tutto | Vincenzo Nibali in top20

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Lagenerale deldeè stata stravolta al termine della. La prima cronometro individuale ha letteralmente rivoluzionato la graduatoria della Grande Boucle, i 27,2 km da Changé a Laval Espace Mayenne si sono rivelati un terreno perfetto per lo show maestoso di Tadej. Il vincitore dell’ultima edizione della corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo ha giganteggiato in lungo e in largo in terra transalpina, demolendo l’intera concorrenza e facendo capire di essere il grande padrone di questo evento. L’alfiere della UAE ...

Fprime86 : RT @SkySport: Tour de France: Pogacar vince la crono di Laval, Van Der Poel resta in maglia gialla #SkySport - VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Grandissima crono di Tadej Pogacar, che ormai ha solo Mathieu Van Der Poel davanti a sé, cominciando anche a scavare di… - andreastoolbox : Tour de France 2021: Pogacar vince la crono di Laval, Van Der Poel maglia gialla | Sky Sport - SpazioCiclismo : Grandissima crono di Tadej Pogacar, che ormai ha solo Mathieu Van Der Poel davanti a sé, cominciando anche a scavar… - tuttobiciweb_it : Strepitosa vittoria di @TamauPogi nella prima crono del #TdF2021, @mathieuvdpoel rimane in giallo, @cattamat miglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Tour

...quello di Davide Ruzza che con un giro in par del campo ha conquistato la vittoria nella... Si comincia venerdì con il 9 Holesby Top Car Service cui seguirà sabato il Trofeo Fondazione ...... ma lo svizzerò ci riproverà sicuramente in questo, sia nell'ultima crono che in qualche tappa ... Ora inperò si trova a ben 1'40'' dal connazionale. Julian Alaphilippe 5: Il campione ...PAGELLE QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2021 Tadej Pogacar, voto 10: da La Planche des Belles Filles a Laval Espace Mayenne, è lui il dominatore delle cronometro al Tour de France. Il fuoriclasse dell'UAE ...TOUR DE FRANCE - Ancora una volta una top 10 in una cronometro per Mattia Cattaneo che si conferma corridore abile nelle prove contro il tempo. È stato il primo a scalzare il giovane danese Bjerg con ...