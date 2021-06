Calciomercato Torino | Ansaldi prolunga fino al 2022

(Di mercoledì 30 giugno 2021)- Il, in una nota societaria, ha reso noto il rinnovo del contratto, per un altro anno, per Cristian. Il terzino ex Inter giocherà la quinta stagione consecutiva in maglia ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino

- Il, in una nota societaria, ha reso noto il rinnovo del contratto, per un altro anno, per Cristian Ansaldi . Il terzino ex Inter giocherà la quinta stagione consecutiva in maglia granata; di ...E' stato proprio il tecnico croato a dare il proprio benestare alla chiusura dell'operazione: Ansaldi potrà quindi indossare la maglia delalmeno per un'altra stagione.L'ex ferrarista sarà presentato domani a Torino con il nuovo staff societario della squadra bianconera: il bresciano dopo due anni e mezzo di silenzio torna in auge diventando l'uomo cardine del rilan ...In precedenza esperienze con le giovanili al Torino e sempre nella società biancoblu. All’orizzonte potrebbe esserci una nuova sfida, in una piazza importante dove si respira calcio.