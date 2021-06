Boldrini alla Camera dopo l’operazione, l’applauso dell’aula – Video (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un lungo applauso ha saluto l’ingresso in aula, stamattina, di Laura Boldrini. La ex presidente della Camera, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva fatto il suo ritorno a Montecitorio già la scorsa settimana ma in una seduta dedicata alle interpellanze. “Torno a Montecitorio accolta dall’applauso di colleghi e colleghe, a cui voglio dire grazie. È bello vedere come questa Aula, che registra profonde divisioni politiche, riesca però a ritrovarsi sul piano delle vicende umane”, scrive su Twitter la deputata del Pd. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un lungo applauso ha saluto l’ingresso in aula, stamattina, di Laura. La ex presidente della, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva fatto il suo ritorno a Montecitorio già la scorsa settimana ma in una seduta dedicata alle interpellanze. “Torno a Montecitorio accolta daldi colleghi e colleghe, a cui voglio dire grazie. È bello vedere come questa Aula, che registra profonde divisioni politiche, riesca però a ritrovarsi sul piano delle vicende umane”, scrive su Twitter la deputata del Pd. L'articolo proviene da Italia Sera.

