Belgio Italia, Hazard e De Bruyne non si allenano in gruppo: le ultime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sembra sempre più lontana la sfida all’Italia per Hazard e De Bruyne: entrambi non si sono allenati neanche oggi Brutte notizie per il Belgio di Roberto Martinez. Kevin De Bruyne ed Eden Hazard non si sono allenati neanche oggi con il resto del gruppo e sono entrambi lontani da poter giocare la sfida di venerdì contro l’Italia. Con loro, assente anche Jason Denayer. Possibile che il centrocampista del Manchester City riesca – alla fine – a essere a disposizione per il big match di Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sembra sempre più lontana la sfida all’pere De: entrambi non si sono allenati neanche oggi Brutte notizie per ildi Roberto Martinez. Kevin Deed Edennon si sono allenati neanche oggi con il resto dele sono entrambi lontani da poter giocare la sfida di venerdì contro l’. Con loro, assente anche Jason Denayer. Possibile che il centrocampista del Manchester City riesca – alla fine – a essere a disposizione per il big match di Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : Sono 2??2?? i precedenti tra Italia e Belgio, una gara che ha più di un secolo d'età. ?????????? ?? Buona lettura con un… - Mov5Stelle : STOP AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA Massimo supporto da parte dell'Italia, e in particolare dal MoViment… - Adnkronos : Italia si inginocchia, La Russa: “E se Belgio fa capriole, copiamo?”. - calciomercatoit : ??CMIT TV | ?????Il presidente del #Genk parlato di mercato e ????#BelgioItalia ???? - piddiota : RT @Cristian_FF_79: Per la rubrica il cazzo che me ne frega. L'italia contro il Belgio si può inginocchiare e fagli uno spumone a Lukaku in… -