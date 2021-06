Schira: “Napoli-Emerson Palmieri, colloqui in corso con Chelsea. Spalletti ha preso una decisione su Nuno Tavares” (Di martedì 29 giugno 2021) La priorità del Napoli sul mercato è il terzino sinistro. Giuntoli lavora per portare in azzurro Emerson Palmieri. L’esterno della nazionale al Chelsea non ha spazio, ci sono Chilwell e Marcos Alonso . Se lo spagnolo dovesse essere ceduto, il Chelsea punterebbe tutto su Spinazzola. L’esterno piace anche al Real Madrid. Il Napoli è consapevole della situazione dell’italo-brasiliano e non ha fretta, attende di capire se il Chelsea dopo l’Europeo prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2022. In questo caso potrebbe prendere corpo la strada del prestito, altrimenti si ... Leggi su napolipiu (Di martedì 29 giugno 2021) La priorità delsul mercato è il terzino sinistro. Giuntoli lavora per portare in azzurro. L’esterno della nazionale alnon ha spazio, ci sono Chilwell e Marcos Alonso . Se lo spagnolo dovesse essere ceduto, ilpunterebbe tutto su Spinazzola. L’esterno piace anche al Real Madrid. Ilè consapevole della situazione dell’italo-brasiliano e non ha fretta, attende di capire se ildopo l’Europeo prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2022. In questo caso potrebbe prendere corpo la strada del prestito, altrimenti si ...

