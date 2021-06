Salernitana, Figc ‘boccia’ il trust di Lotito (Di martedì 29 giugno 2021) Il trust della Salernitana, secondo la Figc, “non rispetta i requisiti di indipendenza e terzietà che erano stati richiesti”. Non si entra nel merito delle persone ma delle procedure con cui sono stati nominati. La Figc quindi sostanzialmente ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ma ha dato tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi che sono stati evidenziati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Ildella, secondo la, “non rispetta i requisiti di indipendenza e terzietà che erano stati richiesti”. Non si entra nel merito delle persone ma delle procedure con cui sono stati nominati. Laquindi sostanzialmente ha bocciato la proposta dipresentata venerdì dalle società proprietarie dalla, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ma ha dato tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi che sono stati evidenziati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

