Rottura Grillo Conte. Spadafora: "Scissione nel M5s? Spero di no" (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la dura risposta di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, l’ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si augura ci sia il prima possibile un’assemblea dei parlamentari: “Abbiamo il diritto di confrontarci su tutto questo e non aspettare di leggere solo post”. Il Movimento dovrà fare una scelta di campo fra Conte e Grillo? “Se sarà così, la faremo”, aggiunge ma poi, entrando in macchina, dice che spera non ci sarà nessuna Scissione nel Movimento. Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la dura risposta di Beppea Giuseppe, l’ex ministro dello Sport, Vincenzo, si augura ci sia il prima possibile un’assemblea dei parlamentari: “Abbiamo il diritto di confrontarci su tutto questo e non aspettare di leggere solo post”. Il Movimento dovrà fare una scelta di campo fra? “Se sarà così, la faremo”, aggiunge ma poi, entrando in macchina, dice che spera non ci sarà nessunanel Movimento.

