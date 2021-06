Olimpiadi Tokyo 2021, Tennis: Fabio Fognini, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Fabio Cognome: Fognini Luogo e data di nascita: Sanremo, 24 maggio 1987 Disciplina: Tennis palmares: Nove tornei ATP. Stoccarda 2013 (terra rossa), Amburgo 2013 (terra rossa), Viña del Mar 2014 (terra rossa), Umago 2016 (terra rossa), Gstaad 2017 (terra rossa), San Paolo 2018 (terra rossa), Bastad 2018 (terra rossa), Los Cabos 2018 (cemento), Montecarlo 2019 (terra rossa) Precedenti alle Olimpiadi: Londra 2012, sconfitta al primo turno. Rio de Janeiro 2016, sconfitta al terzo turno. Obiettivo a Tokyo 2021: Il decano tra i quattro ragazzi in volo verso il Giappone. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Sanremo, 24 maggio 1987 Disciplina:: Nove tornei ATP. Stoccarda 2013 (terra rossa), Amburgo 2013 (terra rossa), Viña del Mar 2014 (terra rossa), Umago 2016 (terra rossa), Gstaad 2017 (terra rossa), San Paolo 2018 (terra rossa), Bastad 2018 (terra rossa), Los Cabos 2018 (cemento), Montecarlo 2019 (terra rossa) Precedenti alle: Londra 2012, sconfitta al primo turno. Rio de Janeiro 2016, sconfitta al terzo turno. Obiettivo a: Il decano tra i quattro ragazzi in volo verso il Giappone. Il ...

