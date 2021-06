Nuovo consiglio direttivo dell'associazione Progeo (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovo consiglio direttivo Progeo Asti Odv. Si è infatti riunita l'assemblea dei soci 2021 che all'unanimità ha eletto Danilo Baggio come presidente. Vice presidente invece Salvatore "Gianni" Faita, ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 29 giugno 2021)Asti Odv. Si è infatti riunita l'assemblea dei soci 2021 che all'unanimità ha eletto Danilo Baggio come presidente. Vice presidente invece Salvatore "Gianni" Faita, ...

Advertising

Assolombarda : Il Comitato #PiccolaIndustria di #Assolombarda ha eletto Paolo Gerardini Presidente per il quadriennio 2021 - 2025.… - ConsoVincenzo : RT @fai_cisl: Gennaro De Falco è il nuovo Segretario Generale @faicislmilano, eletto oggi dal Consiglio Generale, alla presenza del segreta… - NewsPadania : RT @Assolombarda: Il Comitato #PiccolaIndustria di #Assolombarda ha eletto Paolo Gerardini Presidente per il quadriennio 2021 - 2025. @Paol… - GazzettadAsti : Nuovo consiglio direttivo dell’associazione Progeo - micheleficara : I Bitcoiners Non Sono Entusiasti Del Nuovo “Consiglio” di Elon Musk -