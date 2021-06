Inghilterra-Germania, una rivalità infinita. Dalla finale del 1966 al 4-1 tedesco del 2010 (Di martedì 29 giugno 2021) La gara degli ottavi di finale tra Inghilterra e Germania, in programma a Wembley, è l’ennesimo capitolo di questo continuo rincorrersi fra inglesi e tedeschi nei massimi tornei internazionali di calcio. Ed è anche un nuovo capitolo di una rivalità molto affascinante. Tolta la finale dei Mondiali del 1966, vinta dagli inglesi anche grazie ad un clamoroso gol-non gol, nelle restanti sfide è stata quasi sempre la compagine tedesca ad esultare. Quella di questa sera è la 37esima sfida nella storia delle due Nazionali. La prima volta fu nel 1930, e nelle precedenti 36 partite giocate ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) La gara degli ottavi ditra, in programma a Wembley, è l’ennesimo capitolo di questo continuo rincorrersi fra inglesi e tedeschi nei massimi tornei internazionali di calcio. Ed è anche un nuovo capitolo di unamolto affascinante. Tolta ladei Mondiali del, vinta dagli inglesi anche grazie ad un clamoroso gol-non gol, nelle restanti sfide è stata quasi sempre la compagine tedesca ad esultare. Quella di questa sera è la 37esima sfida nella storia delle due Nazionali. La prima volta fu nel 1930, e nelle precedenti 36 partite giocate ...

