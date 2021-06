Gorga è un Comune “cardioprotetto”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 giugno 2021) Un sabato particolarmente importante quello del 26 giugno 2021 per ildisotto l’aspetto sociale e sanitario. Si è svolto un corso di formazione che ha abilitato 16 persone nell’utilizzo del defibrillatore BLSD. Da quanto si apprende, l’onorevole attività di cui in cronaca, precede un corso di formazione in programma nel mese di settembre 2021. Il sindaco Andrea Lepri e l’assessore alla Sanità Nadia Cipriani, hanno espresso, in un comunicato social, la soddisfazione dell’amministrazione comunale.è un“. su Il Corriere della Città.