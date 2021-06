Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 giugno 2021)DEL 28 GIUGNOORE 16.20 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADEL DELLAAD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E APPIA PER I CANTIERI SULLA REGIONALE 411 DIRAMAZIONE DI CAMPO CATINO ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 16+000 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ASTRALSPA. PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CIRCONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLE LINEE METRO B E B1 A SEGUITO DI GUASTO ...