Ucciso in cantina Torino, al vaglio posizione fratello (Di lunedì 28 giugno 2021) È stato rintracciato in Veneto Carlo Pellegrini, fratello 48enne di Enrico Pellegrini, il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio nella cantina di una abitazione di Torino con un coltello ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) È stato rintracciato in Veneto Carlo Pellegrini,48enne di Enrico Pellegrini, il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio nelladi una abitazione dicon un coltello ...

Advertising

AnsaVeneto : Ucciso in cantina Torino, al vaglio posizione fratello. Uomo rintracciato in Veneto, sarà interrogato presto #ANSA - infoitinterno : Enrico Pellegrini ucciso con una coltellata in un occhio nella cantina di un palazzo - infoitinterno : Ucciso in cantina a Torino, al vaglio posizione del fratello - Ansa_Piemonte : Ucciso in cantina Torino, al vaglio posizione fratello. Uomo rintracciato in Veneto, sarà interrogato presto #ANSA - AvvMennillo : Ucciso in cantina a Torino, al vaglio posizione del fratello rintracciato in Veneto -