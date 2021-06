Stacca a morsi la lingua del fidanzato dopo una lite furiosa

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Maledetta mascolinità toss... ah, no ?? - BerniCurenai : Orrore a Genova, una donna straniera stacca a morsi la lingua del fidanzato: arrestata: - bisagnino : Orrore a Genova, una donna straniera stacca a morsi la lingua del fidanzato: arrestata - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Maledetta mascolinità toss... ah, no ?? - zazoomblog : Genova donna stacca a morsi la lingua del fidanzato: arrestata - #Genova #donna #stacca #morsi #lingua -

Ultime Notizie dalla rete : Stacca morsi

La Repubblica

Genova,la lingua dell'ex fidanzato durante una lite: arrestata la 26enne Cristina C. L., mentre il 24enne Jonatan P. è in ospedale Argomenti trattati Genova,la lingua dell'ex ...Un episodio incredibile, quello accaduto nella tarda serata di sabato 26 giugno in un appartamento di Cornigliano, ponente genovese. Proprio qui sarebbe scoppiata un'accesa lite tra 2 ex fidanzati , ...Stacca a morsi la lingua del fidanzato dopo un lite furiosa. Un fatto di una violenza inaudita è avvenuto a Genova sabato scorso. Una violenta lite tra due fid ...Genova, stacca a morsi la lingua dell’ex fidanzato durante una lite: arrestata la 26enne Cristina C.L., mentre il 24enne Jonatan P. è in ospedale ...