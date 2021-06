Spagna | Morata zittisce le critiche |  «È stata dura Grazie alla mia famiglia»

(Di lunedì 28 giugno 2021) Alvarolee trascina laai quarti di Euro 2020 dopo la vittoria contro la Croazia Alvaroprotagonista nel match da batticuore tra Croazia e. Una prodezza dell’attaccante della Juventus èdecisiva per indirizzare il discorso qualificazione nei tempi supplementari. Le parole diai microfoni della UEFA nel post-partita. «È. La Croazia è una grande squadra, hanno dei grandi calciatori e oggi abbiamo dovuto faticare per portarla a casa. Siamo felici ...

Advertising

ZZiliani : Non solo #Chiesa! #Morata: in Spagna è un idolo #Ramsey: e il Galles vola (fuori) #Demiral: anche goleador (nella s… - GoalItalia : 'Insulti alla mia famiglia, alcuni speravano che i miei figli morissero' L'incubo di Morata dopo Spagna-Polonia ?? - DiMarzio : #EURO2020 | #Morata denuncia le minacce ricevute dal ritiro della #Spagna - JoyceCorb : Partita male tra feroci critiche, #Morata crocifisso, sembra di rivedere gli azzurri e Il compianto Paolo Rossi al… - Rickycali3 : RT @pizzigo: Scrivi Morata leggi Luis Enrique. Scrivi Spagna leggi proposta. Scrivi Pedri leggi Calcio. -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Morata

La partita si decide ai supplementari Lasi qualifica ai quarti di finale dell'Europeo. Le 'furie rosse' sconfiggono 5 - 3 la Croazia, grazie ai gol die Oyarzabal al 10' e al 13' del primo tempo supplementare dopo che i tempi ...Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Alvaro, dopo la vittoria per 5 - 3 della "sua"contro la Croazia negli ottavi di Euro2020. L'attaccante della Juve, criticato in(con ...Nella Juventus hai portato a casa un buon bottino di gol, ma la stagione è andata via tra alti e bassi. Sei comunque convocato come centravanti titolare ..."Agli Europei non ci sono partite semplici e loro hanno giocatori di livello mondiale", le parole dell'attaccante della Juve al termine di Croazia-Spagna ...