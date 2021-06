Si sono finti dipendenti delle Poste per una truffa online: arresti a Giugliano, Qualiano e Napoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Si sono finti dipendenti delle Poste Italiane rubando 12mila tramite una truffa online. I carabinieri della stazione locale, dopo scrupolose indagini, sono riusciti ad identificare i quattro responsabili: si tratta della capoverdiana 40enne residente a Napoli M.L.C. , del 32enne P.V.F. di Giugliano in Campania, del 20enne di Qualiano C.G. e del 21enne napoletano R.A.M.. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) SiItaliane rubando 12mila tramite una. I carabinieri della stazione locale, dopo scrupolose indagini,riusciti ad identificare i quattro responsabili: si tratta della capoverdiana 40enne residente aM.L.C. , del 32enne P.V.F. diin Campania, del 20enne diC.G. e del 21enne napoletano R.A.M.. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

