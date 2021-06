Scuola e sicurezza | Organico Covid probabilmente confermato anche per l’a s 2021 2022

(Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo un’indiscrezione da parte del Sole 24 ore, sembra che l’aggiuntivo possa essereper l’anno scolastisco. L’obiettivo sarebbe quello di assumere 40.000 docenti da tale ambito. Si starebbe lavorando per confermare il ritorno in presenza al 100%. Inizia una settimana importante per il Decreto Sostegni Bis. A partire dal 28 giugno si dà il via all’esame del provvedimento in commissione Bilancio al Senato, ma si dovrebbe entrare nel vivo della questione il prossimo 30 giugno. Il governo vorrebbe confermare l’...

Organico Covid: si parla di 40.000 docenti assunti per confermare il ritorno in presenza al 100%. Al momento è solo un'indiscrezione.