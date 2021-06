Schinas, 'Delta molto preoccupante, non allentare misure in Ue' (Di lunedì 28 giugno 2021) "Non possiamo riposarci sugli allori, non improvvisiamo. Le consulenze scientifiche dell'Ecdc ci dicono che la situazione non è buona, il 75% dei nuovi contagi a inizio agosto sarà dovuto alla variate ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) "Non possiamo riposarci sugli allori, non improvvisiamo. Le consulenze scientifiche dell'Ecdc ci dicono che la situazione non è buona, il 75% dei nuovi contagi a inizio agosto sarà dovuto alla variate ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo sono oltre 179 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,8 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...

