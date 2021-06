Reset UniCa | nessuno tocchi le borse di specializzazione di area medica

(Di lunedì 28 giugno 2021) ” Egregio Direttore, apprendiamo in queste ore che l’assessorato alla sanità, con la delibera 23/31 del 22/06/2021, ha deciso di spostare una parte consistente dei fondi destinati allediper finanziare quelle dinon. Un atto estremamente controverso, che farà sì che lemediche scendano da 200 ad appena 53. Abbiamo combattuto duramente l’anno scorso per ottenere un aumento così significativo, tramite manifestazioni di piazza e con interlocuzioni a tamburo battente con gli esponenti della maggioranza e della minoranza del Consiglio ...

Dopo l'allarme lanciato dagli studenti universitari sui possibili tagli alle borse di specializzazione in Area medica, l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, smentisce la circostanza. "Non ci sarà alc ...L'assessorato alla sanità, con la delibera 23/31 del 22/06/2021, farà sì che le borse di specializzazione medica scendano da 200 a 53.