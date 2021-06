PFM | “Impressioni di settembre è un inno alla libertà”

(Di lunedì 28 giugno 2021) La Premiata Forneria Marconi (PFM) si scaglia contro l’utilizzo di “di” nella serie tv “Alfredino, una storia italiana”. PFM: come nasce la polemica? La band italiana di rock progressive critica l’utilizzo di “di” come tema musicale della miniserie televisiva di Sky dedicata al piccolo Alfredo Rampi. La canzone è del 1971. A comporla fu il chitarrista Franco Mussida. Il testo è opera del violinista e flautista Mauro Pagani e di Mogol. I discografici della Sony e gli editori musicali della Universal avevano avvertito la band della scelta, ma soltanto per mera cortesia. I ...

A proposito dell'uso didi settembre in Alfredino - Una storia Italiana , il gruppo italiano ha dichiarato: "Lasi dissocia dalla scelta di sincronizzare il branodi ...Lo hanno ammesso i leader dellache comunque non hanno risparmiato critiche all'utilizzo didi settembre come tema musicale della miniserie televisiva di Sky dedicata alle terribili ...Con una nota, la PFM esprime il proprio dissenso per l'utilizzo della canzone nella serie tv "Alfredino - una storia italiana".PFM si è dissociata all'uso di Impressioni di settembre in Alfredino - Una storia italiana: la produzione ha replicato asserendo di aver acquistato regolarmente i diritti dalla casa discografica. La P ...