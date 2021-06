Il tiro a giro di Insigne | una ossessione che può trasformarsi in limite

(Di lunedì 28 giugno 2021) L'edizione odierna de "Il Corriere della Sera" si focalizza sulla specialità edi Lorenzo, ovvero il, un marchio che lo distingue da sempre e che lo sta rendendo grande non solo a Napoli ma anche in Nazionale: "Il primoè stato suo. Naturalmente con il, il marchio di fabbrica di Lorenzo. La specialità della casa. Stavolta, però, troppo prevedibile. A volte sembra quasi una forzatura. Il capitano del Napoli insiste sempre con lo stesso colpo, omaggio a Del Piero, il suo idolo da ragazzino. Un’...

"Insigne e il tiro a giro: specialità e ossessione", titola il Corriere della Sera a proposito dell'attaccante Lorenzo Insigne, attualmente impegnato con la nazionale italiana agli Europei. "Il primo ...