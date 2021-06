I bambini grandi della scuola di Montenars salutano i più piccoli con un melo (Di lunedì 28 giugno 2021) (Visited 73 times, 73 visits today) Notizie Simili: Cinque anni senza Regeni, fissata la data del… Scuole chiuse in Fvg per 50mila bimbi, lezioni dal… Chiusura delle scuole, varianti e ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 28 giugno 2021) (Visited 73 times, 73 visits today) Notizie Simili: Cinque anni senza Regeni, fissata la data del… Scuole chiuse in Fvg per 50mila bimbi, lezioni dal… Chiusura delle scuole, varianti e ...

Advertising

zazoomblog : Un melo nella scuola di Montenars così i bambini grandi salutano i più piccoli - #nella #scuola #Montenars… - Max_Botti : @Artibani1 @titofaraci 'Abbiamo con noi questa sera due grandi amici di Topolino e di tutti i bambini: Francesco e… - Shining__Star94 : Tparola che dice 'quelle grandi' stesse vibes dei bambini piccoli che chiamano 'bimbi grandi' quelli che hanno qualche anno più di loro ???? - Valeria97441393 : @Ciribini Non ci sono misure per le elementari in uk e hanno levato l'obbligo di mascherina per i più grandi, non s… - Specialcla : @Lallalaura__ Ma io mica me la prendo con i bambini, ci mancherebbe. Ma un minimo di rispetto da parte dei “grandi”. Checcazzo. -