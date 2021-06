Highlights e gol Francia-Svizzera 7-8 dcr, ottavi Euro 2020 (VIDEO) (Di lunedì 28 giugno 2021) Il VIDEO con gli Highlights di Francia-Svizzera 7-8 dcr, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. A Bucarest la rete del vantaggio la firma Seferovic nei minuti iniziali e gela i transalpini, poi il rigore sbagliato incredibilmente da Rodriguez e subito dopo la doppietta di Benzema. Il tris è di Pogba, ancora Seferovic la riapre nel finale e Gavranovic trova l’incredibile pareggio. Si va ai supplementari e poi ai rigori, la spuntano i transalpini con l’incredibile errore di Mbappe. In alto le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilcon glidi7-8 dcr, match valido per glidi finale di. A Bucarest la rete del vantaggio la firma Seferovic nei minuti iniziali e gela i transalpini, poi il rigore sbagliato incredibilmente da Rodriguez e subito dopo la doppietta di Benzema. Il tris è di Pogba, ancora Seferovic la riapre nel finale e Gavranovic trova l’incredibile pareggio. Si va ai supplementari e poi ai rigori, la spuntano i transalpini con l’incredibile errore di Mbappe. In alto le immagini salienti. SportFace.

