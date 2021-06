F1, Lewis Hamilton accusa Red Bull di aver violato il regolamento: “Hanno aggiornato la power unit” (Di lunedì 28 giugno 2021) Un confronto ormai anche fuori dalla pista. E’ successo, sta succedendo e continuerà a succedere che quando c’è un confronto così serrato si vada anche oltre gli aspetti meramente agonistici/sportivi. In F1 ne abbiamo diversi di esempi e in quanto regolamenti violati o interpretati si potrebbero scrivere più romanzi. L’ultimo episodio, in questo senso, riguarda la potenza del motore Honda di Red Bull. Le prestazioni dell’unità della RB16B sono diventate già da un po’ oggetto di interesse di Mercedes che dubita del rispetto dei regolamenti che impongono la mancanza di aggiornamenti dal punto di vista prestazionale. “Personalmente non ricordo quando abbiamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Un confronto ormai anche fuori dalla pista. E’ successo, sta succedendo e continuerà a succedere che quando c’è un confronto così serrato si vada anche oltre gli aspetti meramente agonistici/sportivi. In F1 ne abbiamo diversi di esempi e in quanto regolamenti violati o interpretati si potrebbero scrivere più romanzi. L’ultimo episodio, in questo senso, riguarda la potenza del motore Honda di Red. Le prestazioni dell’à della RB16B sono diventate già da un po’ oggetto di interesse di Mercedes che dubita del rispetto dei regolamenti che impongono la mancanza di aggiornamenti dal punto di vista prestazionale. “Personalmente non ricordo quando abbiamo ...

