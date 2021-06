Croazia - Spagna Live 1 - 0 | incredibile errore del portiere Unai Simon Croati in vantaggio

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - infoitsport : Croazia-Spagna, le formazioni ufficiali: Brozovic in campo dal 1' - infoitsport : Croazia-Spagna LIVE, formazioni ufficiali: Rebic titolare, novità Ferran Torres - calciomercatoit : ?? 45'+1 - Finisce 1-1 il primo tempo tra #Croazia e #Spagna ??? #CroaziaSpagna 1-1 ??#EURO2020 LIVE #europei2021 #CROESP #CROSPA - lccatt : RT @_DAGOSPIA_: UNAI, CHE CAZZO FAI? PAPERISSIMA DEL PORTIERE DELLA SPAGNA UNAI SIMON E CROAZIA IN VANTAGGIO – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia Spagna

Sky Sport

È un incredibile papera di Simon a sbloccare il punteggio nel primo ottavo di finale di giornata a Euro 2020 , quello che vede scontrarsi i vicecampioni del mondo in carica dellacontro le Furie Rosse . Al 20' minuto un retropassaggio dai 45 metri del capitano iberico Sergio Busquets viene controllato con superficilità dal portiere dell' Atletico Bilbao , che lo tocca ...Incredibile papera di Unai Simón che ha regalato il vantaggio alla: liscio da Mai dire gol Incredibile al Parken di Copenhagen. Laè in vantaggio contro lagrazie ad una colossale papera di Unai Simón, estremo difensore de la Roja. Pedr effettua un normale retropassaggio che il portiere dell'Athletic Bilbao legge ...Il penultimo ottavo, della parte sinistra del Tabellone di Euro 2020 (dove c’è l’Italia), vedrà scontrarsi alle 18 Croazia e Spagna. Dopo gironi non particolarmente esaltanti, gli amanti del grande ca ...Il penultimo ottavo, della parte sinistra del Tabellone di Euro 2020 (dove c’è l’Italia), vedrà scontrarsi alle 18 Croazia e Spagna. Dopo gironi non particolarmente esaltanti, gli amanti del grande ca ...