Aumentano i prezzi delle abitazioni (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2021 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e dell’1,7% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +1,5% nel quarto trimestre 2020). Lo rende noto l’Istat.L’aumento tendenziale dell’IPAB è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove che crescono del 3,9%, in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente (quando era +1,8%), sia ai prezzi delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2021 l’indice dei(IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e dell’1,7% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +1,5% nel quarto trimestre 2020). Lo rende noto l’Istat.L’aumento tendenziale dell’IPAB è da attribuire sia ainuove che crescono del 3,9%, in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente (quando era +1,8%), sia ai...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Aumentano i prezzi delle abitazioni - - CorriereCitta : Aumentano i prezzi delle abitazioni - Codacons : 'Dal #1luglio, infatti, in base alle dinamiche dei #prezzi a livello internazionale, per le #bollette di luce e gas… - RobertoScala : Estate di rincari tra aumenti ed extra-costi. Ecco come difendersi - mocettast : RT @mazzettam: Nei posti civili le comunità si organizzano per ospitare gli sfollati dopo un disastro, negli USA gli alberghi vicini aument… -