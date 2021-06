Variante Delta, il Covid in futuro potrebbe diventare come l'influenza (Di domenica 27 giugno 2021) Il Covid accompagnerà l'umanità a lungo. Isolare questa frase spesso lasciata intendere dagli scienziati e decontestualizzarla può, in qualche modo, alimentare allarmismo e generare panico. E così non deve essere, stando a quella che è la visione della scienza. Covid, il vaccino come fattore determinante L'azione della vaccinazione giocherà un ruolo determinante nel rendere il Covid qualcosa che, per molti versi, lo potrebbe rendere assai simile ad un influenza. E su questo punto è stato chiaro l'intervento del professor Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato Tecnico ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 27 giugno 2021) Ilaccompagnerà l'umanità a lungo. Isolare questa frase spesso lasciata intendere dagli scienziati e decontestualizzarla può, in qualche modo, alimentare allarmismo e generare panico. E così non deve essere, stando a quella che è la visione della scienza., il vaccinofattore determinante L'azione della vaccinazione giocherà un ruolo determinante nel rendere ilqualcosa che, per molti versi, lorendere assai simile ad un. E su questo punto è stato chiaro l'intervento del professor Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato Tecnico ...

