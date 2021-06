Vaccini Campania, più di 1,5 milioni di cittadini immunizzati: i dati (Di domenica 27 giugno 2021) Nuovi dati sui Vaccini in Campania, con oltre 1,5 milioni di cittadini immunizzati. De Luca invita gli scettici a vaccinarsi: cosa succede. Continua il piano vaccinale della Campania (via screenshot Campania)L’Unità di Crisi della Regione Campania ha rilasciato i dati aggiornati sui Vaccini in Campania. Infatti ad oggi sono 4.782.732 le dosi somministrate all’interno del territorio campano. Coloro che hanno ricevuto almeno la prima dose sono 3.237.188 cittadini, mentre ... Leggi su vesuvius (Di domenica 27 giugno 2021) Nuovisuiin, con oltre 1,5di. De Luca invita gli scettici a vaccinarsi: cosa succede. Continua il piano vaccinale della(via screenshot)L’Unità di Crisi della Regioneha rilasciato iaggiornati suiin. Infatti ad oggi sono 4.782.732 le dosi somministrate all’interno del territorio campano. Coloro che hanno ricevuto almeno la prima dose sono 3.237.188, mentre ...

