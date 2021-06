Tragedia e commedia azzurra. E ora via a giorni di psicodramma in vista dei quarti (Di domenica 27 giugno 2021) Vogliamo parlare per sei giorni della faccia e del magnifico sorriso di Vialli mentre abbraccia Mancini. Vogliamo parlare dello stop di petto di Chiesa, della parata di Donnarumma, delle galoppate di Spinazzola, di Antonio Di Gennaro che quasi sviene in telecronaca, dei cori a Londra e dei clacson a Lungotevere. Vogliamo parlare di Altobelli che in diretta chiede di andarsi a riprende Patrick Zaki e di Maurizio Battista presentato a “Notti Europee” come “un grande comico ma soprattutto un grande italiano”. Vogliamo parlare di Mancini che dopo il secondo gol scansa tutti e per prima cosa s’aggiusta il ciuffo, e di una squadra che quando non vince con tre gol bellissimi, ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 27 giugno 2021) Vogliamo parlare per seidella faccia e del magnifico sorriso di Vialli mentre abbraccia Mancini. Vogliamo parlare dello stop di petto di Chiesa, della parata di Donnarumma, delle galoppate di Spinazzola, di Antonio Di Gennaro che quasi sviene in telecronaca, dei cori a Londra e dei clacson a Lungotevere. Vogliamo parlare di Altobelli che in diretta chiede di andarsi a riprende Patrick Zaki e di Maurizio Battista presentato a “Notti Europee” come “un grande comico ma soprattutto un grande italiano”. Vogliamo parlare di Mancini che dopo il secondo gol scansa tutti e per prima cosa s’aggiusta il ciuffo, e di una squadra che quando non vince con tre gol bellissimi, ...

