Torino, ragazzo si uccide gettandosi sotto il treno. L'odio in rete: "Morte ai gay" (Di domenica 27 giugno 2021) Torino - La procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla Morte di Orlando Merenda , una ragazzo di 18 anni che si è ucciso , forse perché deriso a causa del suo orientamento sessuale. A condurre la ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 giugno 2021)- La procura diha aperto un fascicolo sulladi Orlando Merenda , unadi 18 anni che si è ucciso , forse perché deriso a causa del suo orientamento sessuale. A condurre la ...

repubblica : La mamma del ragazzo suicida per omofobia: 'Già da piccolo vittima dei bulli, ma stavolta penso non abbia retto all… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: La mamma del ragazzo suicida per omofobia: 'Già da piccolo vittima dei bulli, ma stavolta penso non abbia retto alle offese… - antobon2 : RT @repubblica: La mamma del ragazzo suicida per omofobia: 'Già da piccolo vittima dei bulli, ma stavolta penso non abbia retto alle offese… - aranciaverde : RT @repubblica: La mamma del ragazzo suicida per omofobia: 'Già da piccolo vittima dei bulli, ma stavolta penso non abbia retto alle offese… - Cristian75000 : RT @repubblica: La mamma del ragazzo suicida per omofobia: 'Già da piccolo vittima dei bulli, ma stavolta penso non abbia retto alle offese… -