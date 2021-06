Lapid a Blinken | ' forti riserve sul negoziato con l' Iran'

Advertising

Il ministro degli Esteri israeliano Yairha espresso "forti riserve" al collega americano Antonysulla ripresa dei negoziati per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo internazionale sul nucleare iraniano. I capi della ...Oggi, durante l'incontro con il Segretario di Stato Usa, abbiamo iniziato a tracciare i ... ad_dyn Intanto il ministro degli Esteri israeliano, Yairincontrerà oggi a Roma il segretario di ...Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha espresso "forti riserve" al collega americano Antony Blinken sulla ripresa dei negoziati per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo internazionale ...Medio Oriente, lotta al terrorismo, G20, rapporti Italia-Usa. Il segretario di stato americano Antony Blinken è arrivato a Roma con una fitta agenda di impegni, per una tre giorni in Italia all’insegn ...