Inter, Perisic dopo il Covid: «Grazie per i messaggi. Sono triste» (Di domenica 27 giugno 2021) Ivan Perisic ha scritto un messaggio sui social dopo la positività al Covid-19: le dichiarazioni dell’esterno di Croazia e Inter Ivan Perisic, esterno dell’Inter e della Nazionale croata, è risultato positivo al Covid-19 e oggi ha scritto un messaggio per far sapere a tutti le sue condizioni. «Come molti sapranno Sono risultato positivo al Covid 19. Grazie per tutti i messaggi. Sto bene, ma mi rendo molto triste non poter giocare e aiutare la Croazia ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Ivanha scritto uno sui socialla positività al-19: le dichiarazioni dell’esterno di Croazia eIvan, esterno dell’e della Nazionale croata, è risultato positivo al-19 e oggi ha scritto uno per far sapere a tutti le sue condizioni. «Come molti saprannorisultato positivo al19.per tutti i. Sto bene, ma mi rendo moltonon poter giocare e aiutare la Croazia ...

