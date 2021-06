Il Modena su Simone Giordano | talento della Samp Primavera

Advertising

NicoSchira : Il ds del #Modena (D.Vaira) alla semifinale scudetto Primavera: nel mirino il terzino mancino della #Sampdoria Simo… - news_modena : Simone Cristicchi: Esodo -

Ultime Notizie dalla rete : Modena Simone

Calcio News 24

Alla cerimonia di premiazione, accanto a Simona Arletti, presidente di Abitcoop eScagliarini vicepresidente, hanno preso parte l'assessore alla cultura del Comune diAndrea Bortolamasi,...... accanto al Duomo) la Piccola Compagnia Dammacco dicon "L'inferno e la fanciulla", uno ... Poe, conCorso 29 e 30 luglio, Area Iris: Piccola Patria, a cura di CapoTrave 2 e 3 agosto, ...Come annunciato su queste colonne, sarà il genovese Andrea Ghibaudi il tecnico che guiderà la Pallavolo Montale nel prossimo campionato di serie B1: dopo tante esperienze importanti a livello giovanil ...Federico Sabattini Prosegue senza sosta il lavoro del nuovo direttore sportivo Davide Vaira per costruire la squadra con cui affrontare il prossimo campionato di serie C. C’è grande attesa per i primi ...