Il Belgio batte 1 - 0 il Portogallo | è ai quarti con l' Italia

(Di domenica 27 giugno 2021) Ilil1 - 0 in un incontro degli ottavi di finale dell'Europeo, giocato a Siviglia, e si qualifica per idove affronterà l', venerdì prossimo a Monaco di Baviera. ...

Il Belgio supera il Portogallo 1-0, ai quarti affronterà l'Italia. L'Italia stasera scopre la sua avversaria nei quarti di finale degli Europei. A Siviglia si gioca Belgio-Portogallo e dalla vincente uscirà la sfidante degli azzurri di venerdì 2 luglio alle 21 a ...