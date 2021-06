Da Sanremo a Mille: i look più glamour del 2021 di Achille Lauro (Di domenica 27 giugno 2021) È arrivato a Sanremo per la prima volta sulle note di Rolls Royce, ma all’epoca i suoi outfit non raccontavano ancora quella storia che invece Achille Lauro ha portato avanti negli ultimi due anni. Ospite di Mara Venier oggi, 27 giugno, a Domenica In, il cantante che all’anagrafe risponde al nome di Lauro De Marinis, ha confermato il suo tratto distintivo, che trasferisce nella sua musica. Negli ultimi anni, Achille Lauro ha dato prova della propria versatilità dominando il palco dell’Ariston con arte, musica, provocazione, attualità e ironia. Amadeus l’ha voluto per tutte e cinque le ... Leggi su velvetmag (Di domenica 27 giugno 2021) È arrivato aper la prima volta sulle note di Rolls Royce, ma all’epoca i suoi outfit non raccontavano ancora quella storia che inveceha portato avanti negli ultimi due anni. Ospite di Mara Venier oggi, 27 giugno, a Domenica In, il cantante che all’anagrafe risponde al nome diDe Marinis, ha confermato il suo tratto distintivo, che trasferisce nella sua musica. Negli ultimi anni,ha dato prova della propria versatilità dominando il palco dell’Ariston con arte, musica, provocazione, attualità e ironia. Amadeus l’ha voluto per tutte e cinque le ...

Advertising

blind_rhea : RT @RDS_official: Da Sanremo ?? al nuovo album “Lauro” ?? fino a 'Mille': in attesa dell’#RDSshowcase di domani sera alle 20 sulla #RDSsocial… - lividinvisibiIi : RT @RDS_official: Da Sanremo ?? al nuovo album “Lauro” ?? fino a 'Mille': in attesa dell’#RDSshowcase di domani sera alle 20 sulla #RDSsocial… - _Giuliailuig_ : RT @RDS_official: Da Sanremo ?? al nuovo album “Lauro” ?? fino a 'Mille': in attesa dell’#RDSshowcase di domani sera alle 20 sulla #RDSsocial… - Annafede24 : RT @RDS_official: Da Sanremo ?? al nuovo album “Lauro” ?? fino a 'Mille': in attesa dell’#RDSshowcase di domani sera alle 20 sulla #RDSsocial… - morena_faenza : RT @RDS_official: Da Sanremo ?? al nuovo album “Lauro” ?? fino a 'Mille': in attesa dell’#RDSshowcase di domani sera alle 20 sulla #RDSsocial… -