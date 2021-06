Chiellini: “Ecco perché non ci inginocchiamo”. Ma dice “nazismo” anziché “razzismo” (Di domenica 27 giugno 2021) Il capitano della Nazionale italiana di calcio, Giorgio Chiellini, ha spiegato ai microfoni della Rai la posizione ufficiale della squadra sulla iniziativa dell’inginocchiarsi prima delle partite in segno di protesta contro il razzismo. “Oggi non ci inginocchieremo”, ha fatto sapere il calciatore – fuori causa per infortunio – a pochi minuti dal fischio d’inizio di Italia-Austria, partita valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 (che nella serata di ieri, sabato 26 giugno, gli Azzurri hanno vinto per 2-1 ai tempi supplementari). “Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da parte di altre squadre ci ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) Il capitano della Nazionale italiana di calcio, Giorgio, ha spiegato ai microfoni della Rai la posizione ufficiale della squadra sulla iniziativa dell’inginocchiarsi prima delle partite in segno di protesta contro il. “Oggi non ci inginocchieremo”, ha fatto sapere il calciatore – fuori causa per infortunio – a pochi minuti dal fischio d’inizio di Italia-Austria, partita valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 (che nella serata di ieri, sabato 26 giugno, gli Azzurri hanno vinto per 2-1 ai tempi supplementari). “Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da parte di altre squadre ci ...

Advertising

repubblica : Chiellini: 'Ecco perché non ci inginocchiamo'. Poi dice 'nazismo' invece di 'razzismo' - PazMandalorian : @DAVIDPARENZO ...dimenticavo: Chiellini: 'Ecco perché non ci inginocchiamo'. Poi dice 'nazismo' invece di 'razzismo' - IRebell05 : RT @Boboj29: E' il 118° Belotti cade rovinosamente a terra,la telecamera inquadra Chiellini che grida 'Bravo',ecco in questo momento ho pen… - RedTav71 : Ma cosa cazz... Euro2020, Chiellini: 'Ecco perché non ci inginocchiamo'. Poi dice 'nazismo' invece di 'razzismo'… - RossoFiorentin1 : Che grullo!Euro2020, Chiellini: 'Ecco perché non ci inginocchiamo'. Poi dice 'nazismo' invece di 'razzismo'… -