Belgio-Portogallo- 1-0: Hazard firma i quarti per il Belgio (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi 27 Giugno nello Stadio Cartuja di Siviglia alle ore 21:00 si è disputata la partita Belgio-Portogallo di Euro 2020 per gli ottavi di finale. Dopo due occasioni del Portogallo non sfruttate il Belgio dopo una costruzione certosina trova la rete del vantaggio con Hazard. Nel secondo tempo il Portogallo ruggisce per conquistare il gol del pareggio ma non riesce nell'intento di accedere ai quarti e saluta la competizione.

