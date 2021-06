"Non siamo i primi": a quando risale la prima epidemia-Covid: la scoperta che cambia le percezioni (Di sabato 26 giugno 2021) Non siamo i primi ad affrontare una pandemia da coronavirus. Stando a una ricerca citata dalla Cnn, questo tipo di virus avrebbe origini molto lontane. Si parla addirittura di millenni fa. Un team di australiani e statunitensi, in particolare, ha trovato prove di un'epidemia di Covid scoppiata più di 20mila anni fa in Asia orientale. Nello studio pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology, si legge che i ricercatori hanno studiato i genomi di oltre 2.500 persone provenienti da 26 diverse popolazioni in tutto il mondo. E così hanno individuato la prima interazione del genoma umano con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Nonad affrontare una pandemia da coronavirus. Stando a una ricerca citata dalla Cnn, questo tipo di virus avrebbe origini molto lontane. Si parla addirittura di millenni fa. Un team di australiani e statunitensi, in particolare, ha trovato prove di un'discoppiata più di 20mila anni fa in Asia orientale. Nello studio pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology, si legge che i ricercatori hanno studiato i genomi di oltre 2.500 persone provenienti da 26 diverse popolazioni in tutto il mondo. E così hanno individuato lainterazione del genoma umano con i ...

Advertising

CarloCalenda : Questa è stupenda. Non dovrei avere diritto di opinione. Il fatto che lo abbia dimostra che siamo in un regime ditt… - fattoquotidiano : Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccin… - Giorgiolaporta : Uno chef di Bologna si è visto chiudere il profilo #facebook per aver commentato una ricetta di #finocchi gratinati… - alexudine : @EstafaReal @TamamAskyok Affari loro! Sono loro i protagonisti della loro vita! Non noi! Noi siamo i protagonisti d… - Dulafive : Ma il capinaso Chiellini ha detto davvero “cercheremo di combattere il nazismo” buahahahahahah, ma come si fa a ess… -