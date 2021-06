M5S | Conte-Grillo | ore frenetiche e ‘mediatori’ in campo

(Di sabato 26 giugno 2021) Sono oreper il futuro del M5S. Dopo lo scontro tra Beppee Giuseppe, adesso i big del Movimento sono scesi inper provare a ricucire. Tra i più attivi c’è sicuramente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che da ieri è in contatto con le due parti per provare a riportare tutto sui binari del dialogo. Ma al lavoro per la “diplomazia pentastellata” ci sarebbe anche il presidente della Camera Roberto Fico – spesso chiamato a fare da mediatore all’interno del Movimento – e, a quanto apprende l’Adnkronos, il sociologo Domenico De Masi, molto vicino a. Tutti stanno ...

lorepregliasco : Secondo fonti M5S citate dalle agenzie, Conte potrebbe lasciare già oggi il Movimento - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Nel M5s non si capisce più niente. Se Conte rifiuta il ruolo di leader, il Movimento si inabissa.… - Adnkronos : ??#M5S, #Conte a un passo dall'addio: annullati webinar e intervista dopo l'affondo di Grillo. - agoacciaio : RT @Europeo91785337: @luigidimaio @Mov5Stelle Vi prego. Non abbiamo alternative senza m5s . Beppe faccia il garante dei valori ma se ha dat… - fiordisale : RT @deboramau: Ma quanto costa la benzina!!!.... E meno male che il #cazzaroverde voleva togliere le accise.... Quando c'era #Conte costava… -

Dal ministro Di Maio al sociologo De Masi Sono ore frenetiche per il futuro del. Dopo lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe, adesso i big del Movimento sono scesi in campo per provare a ricucire. Tra i più attivi c'è sicuramente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ...atteso per lunedì l'annuncio dell'ex premier sul suo futuro, dentro o fuori il Movimento, dopo le forti critiche di Grillo espresse sullo Statuto scritto dal professore. Di Maio prova a ricucire: '...Il Garante vuole il controllo della comunicazione, essere rappresentante all'estero e protagonista delle scelte politiche. I pontieri continuano a sfoggiare ottimismo ma Conte irremovibile prepara un ...Nella stessa puntata. Italia-Austria Forza Azzurri! 4mln già in vacanza arrivano gli stranieri. Corsa a folle velocità e fuga senza soccorso ...