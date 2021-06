Lo schianto e una famiglia distrutta: morti mamma, papà e la figlia di 7 anni. Salvo solo il fratello (Di sabato 26 giugno 2021) Nel giro di poco, una famiglia distrutta. La tragedia ha visto perdere la vita la madre, padre e la figlia di sette anni a causa di un incidente avvenuto in Romania nella contea di Cluj. Un miracolo per il piccolo di soli 10 anni, unico sopravvissuto della famiglia Vrabie. Stavano tornando in Moldava, i 4 componenti della famiglia Vrabie, residenti da diverso tempo a Guastalla. Dovevano essere solo alcuni giorni di vacanza, ma il violento schianto avvenuto contro il camion durante il viaggio non ha risparmiato le loro vite. Muoiono sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Nel giro di poco, una. La tragedia ha visto perdere la vita la madre, padre e ladi settea causa di un incidente avvenuto in Romania nella contea di Cluj. Un miracolo per il piccolo di soli 10, unico sopravvissuto dellaVrabie. Stavano tornando in Moldava, i 4 componenti dellaVrabie, residenti da diverso tempo a Guastalla. Dovevano esserealcuni giorni di vacanza, ma il violentoavvenuto contro il camion durante il viaggio non ha risparmiato le loro vite. Muoiono sul ...

