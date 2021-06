Il tocco magico di Travaglio

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 giugno 2021) A questo punto, però, non può essere chelasci il paese col fiato sospeso. Cadde il povero Conte e quello, svelto come un gatto, maestro di tattica più del grande Mieli quando il grande Mieli lanciò Fini a palazzi Chigi, oltreché assai più furbo di Ulisse col cavallo, spinse il più amato dagli italiani a cercare i voti in Parlamento per fargliela vedere, ai complottisti, e sbaraccare quel due di picche di nome Renzi. Arrivò Draghi. E’ partito senza colpo ferire nella campagna contro Draghi e adesso manca niente che lo facciano presidente degli Stati Uniti mondiali. Appoggiò Letta contro Zingaretti, per aggirare gli ostacoli. Lo ha fatto diventare una statua di ...