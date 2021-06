Il Lago di Como scenario di ‘Musica sull’Acqua’ (Di sabato 26 giugno 2021) “De-sidere" desiderare oltre… il titolo del Festival internazionale nei luoghi più suggestivi del Lario, tra Colico, Gravedona, Morbegno, Bellano, Varenna. Concerti dal barocco al jazz, contaminazioni e rarità. Ospiti direttori e solisti internazionali, fra cui Diego Matheuz, Ian Bostridge, Magnus Lindgren e Ingrid Fliter Leggi su rainews (Di sabato 26 giugno 2021) “De-sidere" desiderare oltre… il titolo del Festival internazionale nei luoghi più suggestivi del Lario, tra Colico, Gravedona, Morbegno, Bellano, Varenna. Concerti dal barocco al jazz, contaminazioni e rarità. Ospiti direttori e solisti internazionali, fra cui Diego Matheuz, Ian Bostridge, Magnus Lindgren e Ingrid Fliter

