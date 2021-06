F.1: Verstappen in pole al gp di Stiria, Leclerc 7° (Di sabato 26 giugno 2021) Hamilton in prima fila, delusione per Sainz che partirà 12° SPIELBERG (AUSTRIA) - Max Verstappen ha conquistato la pole position al gran premio di Stiria. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Hamilton in prima fila, delusione per Sainz che partirà 12° SPIELBERG (AUSTRIA) - Maxha conquistato laposition al gran premio di. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ? LA RED BULL VOLA ?? ? Verstappen unico sotto l’1’.5 LIVE ? - Corriere : Ferrari, che flop in Austria: Leclerc 7° e Sainz 11esimo. Verstappen, pole spettacolo, poi c’è Hamilton - mult1formula : Ti sei perso le qualifiche dello #StyrianGP????? Leggi il report di @stripedtshirt per sapere tutto quello che è succ… - formula_2021 : Q: terza pole stagionale per Max Verstappen! Distacchi minimi nella qualifica di Spielberg. Hamilton e un fantastic… -